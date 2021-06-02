Ключи от автобусов и микроавтобусов для подвоза детей к школам вручил аким Костанайской области

На сегодня свыше 2,5 тысяч учащихся ездят из своих посёлков на учёбу в другие населённые пункты. Во многих районах с транспортом периодически возникали проблемы, автобусы ломались.

Проблемы с подвозом детей к школам в районах возникали довольно часто. Транспорт в основном был старый, а потому периодически ломался. В этом году ситуацию удастся в корне исправить. Сегодня в день защиты детей аким Костанайской области вручил ключи от 17 автобусов для сельских школ в 15 районах.

«Сегодня в нашей области ежедневным подвозом обеспечиваются более 2000 детей , для этого мы каждый год приобретаем транспорт для перевозки , в прошлом году на сумму более 230 миллионов тенге мы приобрели 13 автобусов, сегодня мы дарим для 15 регионов 17 автобусов плюс еще один автобус будет поставлен в ближайшее время для района Беймбета Майлина», — отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Как отметил глава региона, делается это все для того, чтобы нивелировать разницу между городами и селами, то есть помочь селам в развитии. Для этого в сфере образования делается очень много, например, строительство новых школ, и ремонт старых.

«Строятся новые школы сейчас я говорил на 3040 мест мы начинаем строительство 7 школ из них один мы уже вводим 1 сентября в селе Карасу, Карасуского района , 2 школы строятся в областном центре и в ряде районов, также мы ремонтируем в большом количестве объекты образования«, — сказал Архимед Мухамбетов.

Также в этом году будут отремонтированы 46 объектов образования на сумму 3 миллиарда 600 миллионов тенге , кроме этого в рамках программы «Ауыл ел бесігі» капитально отремонтируют еще 10 школ.

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