Ключи от квартир получили рудничане

В Рудном вручили ключи от новых квартир в жилом доме №46 по улице 50 лет Октября. Этот дом был построен за счет частного инвестора и, как отмечают сами новоселы, весьма добротно, используя современные и стильные строительные материалы в оформлении.

«Наша задача, чтобы в городе Рудном не было пустующих домов. Мы должны полностью восстановить все жилье для города Рудного, поскольку здесь будут реализованы большие проекты, большие заводы будут строиться. Проект по горячебрикетированному железу очень большие средства будут выделены будут создано много рабочих мест, город должен меняться, здесь должно строиться жилье», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Среди тех, кто получил здесь квартиры — это 21 человек — дети-сироты, неполные семьи, многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, пенсионеры. Это и трехкомнатные, и двухкомнатные, и однокомнатные квартиры. Площадь однокомнатной, кстати, — не менее 38 квадратных метров, а 3-хкомнатной — 84 квадрата. Мария Ердасова и ее брат Александр тоже среди новоселов. Оба — стояли в очереди на жилье, как сироты.

«Приехала из Житикары получить квартиру. Очень рада, что получила квартиру, долго ждала», — радуется Мария Ердасова.

«Стою в очереди с 2010года. Сегодня получил квартиры. Не скажу, что безмерно рад, но очень приятно, что государство заботится о нас», — говорит Александр Ердасов.

Эти квартиры были приобретены за счет средств республиканского и областного бюджетов. В общем на них ушло больше 463 млн тенге. Кстати, эта же строительная компания сейчас возводит еще два 60-ти квартирных дома в Рудном, в которых государство также планирует выкупить жильё для очередников. Как отмечают в акимате Рудного, квартиры это арендные, но с правом дальнейшей приватизации.

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