Ключи от квартир впервые получат журналисты из регионов — Токаев

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в этом году впервые квартиры получат не только журналисты столицы, но и представители региональных средств массовой информации.
Выступая на торжественном мероприятии, Глава государства отметил, что во все времена в журналистике трудились мудрые и истинно патриотичные люди, которые ставили интересы страны и народа выше личных.
По словам Президента, представители СМИ внесли значительный вклад в укрепление национального самосознания, повышение морального духа общества и просвещение граждан.
«Вы достойно продолжаете славный путь, проложенный старшим поколением. Еще раз выражаю вам огромную благодарность. Государство неизменно поддерживает работников медиасферы и уделяет особое внимание улучшению их социальных условий», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил, что вручение ключей от квартир журналистам накануне профессионального праздника уже стало доброй традицией. За последние три года жильем в Астане были обеспечены 200 работников средств массовой информации.
В этом году программу расширили. По поручению Главы государства квартиры впервые получат журналисты, работающие в регионах.
Всего в 2026 году новое жилье будет предоставлено 66 работникам информационной сферы по всей стране.
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