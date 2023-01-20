Ключи от квартир вручили сегодня очередникам Костаная

Арендный дом начали строить еще в 2019 году, а завершить работы удалось только сейчас. Квартиры предназначены для социально-уязвимых слоев населения — это многодетные и неполные семьи, сироты, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, инвалиды 1 и 2 группы.

Кайрат и Гульдана Камзины ждали свою квартиру четыре года. У семейной пары пятеро детей. Самому младшему ребенку 1,5 года. Все это время семья ютилась в съемной квартире. Сегодня из рук акима Костанайской области они получили ключи от трехкомнатной квартиры.

«Сейчас чувства такие, прям словами не описать. Зашли вот в свою квартиру, спасибо нашему государству, спасибо нашим чиновникам. Мы всех благодарим. Ждали порядком, года четыре наверное. Это было нашей большой мечтой. Мы ждали, ждали и дождались. Очень рады, словами не описать», — поделились Кайрат и Гульдана Камзины.

Первые гости в квартире новоселов — акимы области и города. По казахской традиции их угостили бауырсаками и конфетами. Вручение ключей от квартир дома № 49 в микрорайоне Юбилейный прошло в торжественной обстановке, всего тут 110 квартир, они предназначены для очередников из числа социально-уязвимых слоев населения — это многодетные и неполные семьи, дети сироты, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и т.д. Дом № 49 арендный, жить в квартирах жильцы могут всю жизнь, единственное выкупить их нельзя. Строительство этого дома началось еще в 2019 году. Сегодня здесь завершились все работы.

«Сегодня долгожданное событие для многих. К сожалению, строительство немножко затянулось по всем известным причинам была пандемия, геополитические события, которые происходили в мире в определенной степени повлияли. Но, самое главное, что мы завершили. Это самое главное», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Для каждого тут действительно долгожданное событие, люди не могли сдержать эмоций, радовались, танцевали, а у некоторых на глазах были и слезы. В доме установлены домофоны, система видеонаблюдения, а также в каждом подъезде есть пандус.

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