Клуб мамочек в декрете появился в Костанайской области

На сцене дома культуры села Заречное показали кукольный спектакль. В роли актеров не именитые актеры, а мамочки в декрете.

Открыть клуб для таких женщин в Заречном решила местный библиотекарь.

«В свободное время приходят к нам в библиотеку, раз в неделю. Мы проводим бесплатные мастер-классы, выездаем в музей, в театр. И как-то я предложила, давайте мы сделаем какую-нибудь фишку для нашего клуба. Чтобы наш клуб, о нем заговорили. И вот так мы создали кукольный театр», — говорит организатор клуба Айгерим Абдухалимова.

Кукол сначала хотели сшить, но в последствии от этой идеи отказались. Так как этот процесс отнял бы много времени, а поставить спектакль хотелось поскорее. Часть кукол связали, использовав и и мягкие игрушки. К ним прикрепили специальные ручки, чтобы ими можно было управлять. Участницы говорят, декрет время хоть и приятное, но ограничивает мам в общении, а благодаря клубу досуг становится интереснее.

«Я вообще по профессии юрист, работаю на госслужбе. Сейчас вот есть такая возможность проявить себя в другой области совсем. Мне очень нравится. Я сегодня буду озвучивать», — рассказывает участница клуба Жайна Ипбергенова.

Первый блин не вышел комом. Приглашенные на спектакль дети внимательно следили за происходящим, довольными остались и взрослые.

В планах у клуба мамочек в декрете дальнейшее развитие театрального направления. Ставить сказки теперь планируют регулярно.

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