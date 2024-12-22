В Костанае с каждым годом растет число автолюбителей, которые заказывают себе вип-номера. Однако, такие регистрационные знаки стоят совсем не дешево. К примеру, самая популярная среди костанайцев комбинация «010» обойдется без малого в 210 тысяч тенге, а если рядом будут еще и одинаковые буквы, то придется заплатить столько же и за них.

В современных реалиях, номера на автомобилях стали не просто индивидуальными регистрационными знаками, но и неким средством самовыражения. Все потому что, казахстанцы за определенную сумму могут получить практически любую желаемую комбинацию как цифр, так и букв. В Костанайской области из года в год самой популярной комбинацией цифр вип-номера остается «010». Стоит такое удовольствие 57 МРП. На сегодня эта сумма без малого составляет 210 тысяч тенге.

«Если вы хотите заказать «010» и три одинаковых буквы, значит соответственно, в два раза вы будете платить, по 210 тысяч, это 420 тысяч тенге. Это вы за номер оплачиваете и за буквы соответственно оплачиваете. Также можно ускоренно это сделать, но за ускоренно, это один день, у нас на следующий день номер готов. Это отдельно квитанцию вы оплачиваете. а согласно регламент вообще, номера дубликаты и номера повышенного спроса 15 рабочих дней делаются», — говорит говорит руководитель отдела спеццентра обслуживания населения Сагдат Бектуров.

Например, Танат Бисембаев тоже не устоял и решил заказать себе комбинацию «010». Недавно он купил себе новую машину, поэтому вместе с ней захотелось обновить и номер, признался автолюбитель. В его знаке также присутствуют буквы «BTN», что тоже неспроста. Это его инициалы.

«Вот давно уже мечтал о таком номере «010» 10 регион и свои инициалы вот. И удобно, то что можно приобрести, не стоять в очереди. Есть простые номера, допустим «088» или «099» их нельзя купить. Поставили бы какую-нибудь сумму, допустим, а их нельзя купить. А эти номера удобны тем, что их можно просто купить. Я через egov.kz купил, пришел, вот здесь вот получил. Нормальная цена 200 тысяч. Там есть и дороже», — говорит Танат Бисембаев.

Самые дорогие номера в Казахстане стоят чуть больше одного миллиона тенге. За такую сумму, водитель может получить сразу три одинаковых буквы и цифры. А еще, частой практикой среди населения, по словам специалистов, стали подарки в виде вип-номеров. По закону, такой презент можно делать только близким родственникам, к примеру, мужу или жене. Также существуют недоступные серии комбинаций, такие как «KNB» и «MVD». Их запретили в этом году.

«Например, у нас буквенные комбинации «XAN», «VIP», «BOS» уже все номера по Костанайской области уже забиты. Например, многие услугополучатели также приходят и говорят — хочу такую-то серию, например «100 XAN», а соответственно, вы не выходя из дома через мобильное приложение egov.mobile смотрите свободен этот номер или нет», — говорит руководитель отдела спеццентра обслуживания населения Сагдат Бектуров.

Сотрудники ЦОНа также напомнили о том, что если человек заказал вип-номер до нового года и еще не зарегистрировал его, то после праздника ему придется заплатить разницу, которая возникнет в связи с увеличением МРП.

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