КНБ объяснил причины скопления авто на границах Казахстана

В Комитете национальной безопасности (КНБ) объяснили причины скопления автомобилей на границах Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что на отдельных направлениях казахстанско-российской границы (пункты пропуска «Кайрак» – «Бугристое», «Сырым» – «Маштаково»), казахстанско-кыргызской границы (пункты пропуска «Карасу» – «Ак-Тилек») и казахстанско-узбекской границы (пункты пропуска «Жибек жолы» – «Гишт-Куприк», «Казыгурт» – «Ташкент», «Атамекен» –»Гулистан») отмечается скопление лиц и транспортных средств.

«Основными причинами явились: частичная реконструкция пунктов пропуска на указанных направлениях, сезонное увеличение въездного грузопотока в период транспортировки плодоовощной продукции, наращивание транзитного потенциала транспортными организациями, традиционное повышение пассажиропотока в туристический сезон.

Вместе с тем Пограничная служба КНБ сообщает, что казахстанские пункты пропуска функционируют в круглосуточном режиме. Принимаются меры по сокращению скопления лиц и транспорта путем применения современных и автоматизированных систем досмотра транспортных средств и проверки документов у лиц, следующих через границу», — говорится в сообщении.

Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.