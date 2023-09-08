КНБ обнаружило 6 тысяч подростков-казахстанцев, состоящих в деструктивных сообществах

В Казахстане в текущем году выявили 80 тысяч казахстанцев из числа молодежи, которые состояли в деструктивных организациях. Из них 6 тысячам человек нет 18 лет, передает Tengrinews.kz.

Как отметил заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Руслан Сейсембаев, такие факты становятся возможными из-за интернет-пропаганды терроризма.

«Только в текущем году в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти 6 тысяч человек до 18 лет«, — сообщил Сейсембаев на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он добавил, что активная диджитализация казахстанцев невольно создала условия для переноса пропагандистской деятельности идеологов терроризма и экстремизма в интернет.

«Сегодня она выступает основным фактором радикализации молодежи. В цифровой среде выстроена разветвленная сетевая инфраструктура, которая используется международными террористическими организациями для оказания деструктивного информационно-пропагандистского психологического воздействия на население», — рассказал Руслан Сейсембаев.

По оценкам экспертов, в интернете насчитывается до 10 тысяч функционирующих экстремистских электронных площадок. Через соцсети и мессенджеры создается обмен данными, распространение экстремистских материалов, а также управление террористической деятельностью.

«К сожалению, наиболее уязвимой и подверженной воздействию террористической угрозы является молодежь, — добавил Сейсембаев.

Для решения проблемы, по словам зампреда КНБ, требуется поступательное развитие РАТС ШОС в направлении информационно-пропагандистского противодействия терроризму.