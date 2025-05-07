В социальных сетях циркулирует «официальное заявление пресс-службы КНБ РК» о создании Telegram-бота для сбора сведений о лицах, распространяющих антипатриотическую риторику, призывающих бойкотировать акцию «Бессмертный полк» или совершающих иные действия, направленные на раскол общества.
Данное «заявление» является фейковым, а изложенные в нем сведения не соответствуют действительности.
Официальная информация КНБ публикуется исключительно на сайте «knb.gov.kz», Telegram-канале «knbgov_kz» и Instagram-аккаунте«knbgovkz».
Призываем доверять только официальным источникам и не допускать распространения ложных сообщений.
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