Комитет национальной безопасности ведёт досудебное расследование по уголовному делу, фигурантами которого являются сотрудники управления полиции Аркалыка.

Информацию подтвердили в прокуратуре Костанайской области, передает informburo.kz

В надзорном органе сообщили, что следственные мероприятия проводит региональный департамент КНБ.

Иные подробности не раскрываются в интересах следствия.

