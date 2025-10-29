Выпуск ТВ-новостей - 28.10.25
Выпуск ТВ-новостей - 28.10.25 - видео https://youtu.be/PuBwPLWwrIE
Комитет национальной безопасности ведёт досудебное расследование по уголовному делу, фигурантами которого являются сотрудники управления полиции Аркалыка.
Информацию подтвердили в прокуратуре Костанайской области, передает informburo.kz
В надзорном органе сообщили, что следственные мероприятия проводит региональный департамент КНБ.
Иные подробности не раскрываются в интересах следствия.
