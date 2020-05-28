Книги и газеты разных лет оцифровывают в библиотеке имени Толстого

В Костанайской областной библиотеке имени Толстого снова принимают читателей. Правда, пока только постоянных, у кого есть абонемент. Но для тех, кто хочет прочитать произведения любимого автора или прикоснуться к истории, есть способ это сделать. Библиотека перенесла в электронный формат тысячи газетных материалов и сотни книг именитых писателей, передает alau.kz

Любители книг уже третий день могут посещать библиотеки. Правда с соблюдением некоторых правил. Областная библиотека имени Толстого теперь работает с 10 утра до 7 вечера и пока принимает только тех, у кого есть читательский абонемент.

«Ограниченное количество в читальных залах, сохраняя социальную дистанцию. В соответствии с требованиями санитарного врача обязательная маска, чтобы была у наших читателей и сотрудников. И надо сказать, что наши читатели очень соскучились по библиотеке», — рассказала директор Костанайской областной универсальной научной библиотеки Дариха Дюсибаева.

Понемногу посетители начали возвращаться в библиотеку. Хотя сейчас там работают только читальные залы. Массовые мероприятия и кружки все еще в дистанционном формате. Но как быть тем, кто не может прийти или у кого нет абонемента? Выход есть. С 2008 года здесь полным ходом идет оцифровка всех материалов, начиная от книг и заканчивая газетами. Найти нужное просто. Для этого специалисты библиотеки тщательно просматривают буквально каждый материал, чтобы не только перенести его в электронный вариант, но и упростить поиск. Они самостоятельно все читают, пишут краткое описание, ключевые слова.

«Раньше если мы сами учились, когда мы работали с бумажными картотеками, перебирали эти карточки. А сейчас он подходит к электронному каталогу и отбирает то что ему надо. Отбор у нас многоаспектовый, то есть можно если читатель знает автора, по автору набрать. Если он знает название книги, по названию можно. Можно по ключевому слову», — поделилась заведующая отделом библиотеки Ботагоз Алкибаева.

Вся информация на двух языках буквально под рукой у каждого. К примеру, вот эти газеты «Сталинский путь», «Болшевиктик жол» и еще множество других есть в электронном виде, начиная от первого издания. Это больше 75 лет истории. Есть и современные издания. Сотрудники ежедневно переводят в цифровой формат самые актуальные новости, которые могут вызвать у читателей интерес через 10, 20, а то и 30 лет. На это уходит много времени, даже когда библиотека была закрыта для посетителей, а сотрудники находились дома, они не переставали переносить все в интернет. И теперь практически вся история области хранится на сайте библиотеки.

«Посредством вот этих статей могут проследить всю историю или организации или человека, ветерана Великой Отечественной войны например. У нас очень много информации об этих героях. Поэтому и читатели и авторы много пользуются нашей полнотекстовой базой», — пояснила главный администратор отдела библиотеки Раиса Борисенко.

В библиотеке рассказали о еще одном удобном способе соприкоснуться с историей или творчеством знаменитых авторов. К примеру, если нужного материала еще нет в электронном формате, достаточно направить запрос в библиотеку, и специалист отошлет его вам нам почту. Этот способ очень актуален среди наших граждан, которые проживают в других странах. Но в нынешних условиях он может пользоваться еще большим спросом, уверены сотрудники.

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