В Казахстане всё активнее обсуждается внедрение кнопки SOS в автомобили. Это не просто модная новинка, а действительно полезное устройство: в случае аварии или другой чрезвычайной ситуации оно позволяет одним нажатием связаться с экстренными службами и передать им точные координаты автомобиля, сообщает Tengri Auto.

Когда система станет обязательной

Согласно техническому регламенту Евразийской экономической комиссии, все автомобили категорий N и M должны быть оснащены системой экстренного вызова.

По информации Министерства промышленности, с 2028 года машины без этой функции не смогут пройти регистрацию за пределами страны, где были произведены.

Сколько это стоит

Монтаж и сертификация кнопки SOS обходятся недёшево — стоимость может достигать до четверти суммы таможенного оформления. Поэтому при покупке автомобиля стоит учитывать не только уровень безопасности, но и дополнительные расходы.

Кому стоит задуматься уже сейчас

Эксперт по системам экстренного вызова Алан Ерсайн рекомендует установить устройство SOS тем, кто часто путешествует за город или владеет старым автомобилем, не оснащённым современными средствами безопасности. Остальным можно подождать, пока требование вступит в силу.

В целом тенденция очевидна: автомобили будущего всё чаще комплектуются средствами экстренного оповещения. И если есть возможность, установка кнопки SOS — это не излишняя трата, а разумное вложение в личную безопасность.

Ранее в Министерстве промышленности напомнили о действующих правилах, регулирующих ввоз, регистрацию и оформление электронных паспортов транспортных средств внутри ЕАЭС.

Рассрочка без сюрпризов: полный ценник — на витрине Что меняется Правительство предлагает обязать банки и торговые сети полностью раскрывать стоимость рассрочек и переплату....

Полицейские раскрыли угон и задержали подозреваемого в течение часа Ночью 26 октября в дежурную часть полиции Рудного поступило сообщение: во дворе дома на улице...

Ресурсы под контроль: «умная» коммуналка за триллионы Почему это нужно Высокий износ сетей и устаревшее оборудование подтолкнули к утверждению нацпроекта по обновлению...