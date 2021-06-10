Когда 17 домов в районе ГАИ получат горячую воду?

Об это сообщили в ГКП «КТЭК». В связи с большим количеством поступающих жалоб, и долгим сроком поставки сильфонных компенсаторов в город Костанай, КТЭК 11 июня выполнит ряд необходимых мероприятий :
демонтаж участка теплосетей,
врезка заглушек, и устранение перемычки, для возобновления горячего водоснабжения 17 домов в районе ГАИ.
Так, завтра к вечеру в этих домах должна появиться горячая вода. КТЭК предупреждает, что для этого необходимо, чтобы ПКСК своевременно провели работы по запуску горячей воды в квартиры.
Напомним, что в результате опрессовки, 21 дом в районе ГАИ остались без ГВС, 17 из них планируют завтра уже подключить, но 4 домам придется ждать поставки сильфонных компенсаторов в город Костанай.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области