Когда 17 домов в районе ГАИ получат горячую воду?

Об это сообщили в ГКП «КТЭК». В связи с большим количеством поступающих жалоб, и долгим сроком поставки сильфонных компенсаторов в город Костанай, КТЭК 11 июня выполнит ряд необходимых мероприятий :

демонтаж участка теплосетей,

врезка заглушек, и устранение перемычки, для возобновления горячего водоснабжения 17 домов в районе ГАИ.

Так, завтра к вечеру в этих домах должна появиться горячая вода. КТЭК предупреждает, что для этого необходимо, чтобы ПКСК своевременно провели работы по запуску горячей воды в квартиры.

Напомним, что в результате опрессовки, 21 дом в районе ГАИ остались без ГВС, 17 из них планируют завтра уже подключить, но 4 домам придется ждать поставки сильфонных компенсаторов в город Костанай.

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