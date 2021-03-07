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Когда 5G появится во всех областных центрах Казахстана

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Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек рассказал, когда сеть 5G запустят во всех областных центрах Казахстана, передает zakon.kz.

В целом готовность у нас есть и операторы тоже готовы. Мы сейчас высвободили частоты. В текущем году планируется запуск сети 5G в пилотном режиме в столице. К концу 2022 года сеть 5G планируем запустить в городах республиканского значения. К 2025 году планируем охватить все областные центры в том числе, — рассказал он в интервью primeminister.kz.

Он отметил, что МЦРИАП запустил «проект закона, который позволит выделять частоты для 5G через конкурсы или аукционы, что значительно либерализует рынок и позволит на конкурентных началах операторах между собой взять эти частоты и использовать их».

Кроме того, имеются нормы по борьбе по частотному латифундизму — когда кто-то покупает частоту, платит за нее деньги, но не использует ее. А частоты это исчерпаемый ресурс. Одна из норм предполагает — в случае получения частоты и не использования ее в течение двух лет, мы ее изымаем. Мы думаем, что операторы будут эффективно использовать эти сети, — заключил вице-министр.

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