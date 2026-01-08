Что делать, если банковская карта внезапно перестала работать — при оплате в магазине или попытке перевести деньги? В каких случаях банк вправе заблокировать карту и как быстрее восстановить доступ к средствам, разобрали специалисты Fingramota.kz.
Почему карту могут заблокировать
Чаще всего блокировка связана с несколькими причинами: просроченные кредитные обязательства или судебные решения, крупные и частые переводы (особенно из-за рубежа), неоднократный неправильный ввод ПИН-кода, окончание срока действия карты, а также технические сбои в банковских системах.
При этом важно понимать, что блокировка не означает попытку лишить клиента денег. В большинстве случаев банк действует в рамках требований безопасности или обязан выполнять предписания государственных органов. Задача клиента — как можно быстрее выяснить причину и устранить ограничения.
Когда блокировка связана с решениями госорганов
Одной из наиболее серьёзных причин является исполнение официальных требований государства. Банк обязан заблокировать счёт или карту при наличии:
- судебного решения;
- постановления судебного исполнителя;
- задолженностей по алиментам, налогам, штрафам или другим обязательствам, подтверждённых исполнительными документами.
В таких случаях даже при отсутствии подозрительных операций карта может быть заблокирована по требованию другого госоргана — например, налоговой службы или службы судебных исполнителей.
Сколько действует такая блокировка
Ограничения сохраняются до полного исполнения обязательств или официальной отмены решения. Например, арест счёта снимается только после погашения долга и подтверждения со стороны уполномоченного органа.
Могут ли заблокировать зарплатную карту
Да. Зарплатная карта с точки зрения банка ничем не отличается от обычной платёжной карты. Все основания для блокировки распространяются и на неё — как по требованиям госорганов, так и в рамках внутренних мер безопасности. Сам факт получения зарплаты не защищает счёт от ограничений.
Какие счета блокировать нельзя
Закон предусматривает защищённые счета, на которые не может быть наложен арест или взыскание. К ним относятся:
- счета для получения государственных пособий и социальных выплат;
- счета для алиментов;
- счета для выплат по инвалидности, пособий при рождении ребёнка и других целевых трансфертов;
- образовательные накопительные счета;
- жилищные сберегательные счета для накоплений на покупку жилья.
Если социальные выплаты поступают на специальный счёт, их защищённую часть нельзя арестовать или заблокировать. При необходимости такой счёт рекомендуется открыть заранее и указать его реквизиты соответствующим органам.
Другие распространённые причины блокировки
Кроме того, ограничения могут вводиться из-за:
- подозрений на мошеннические операции или нетипичную активность;
- возможного участия в схемах «дропперства», когда карта используется третьими лицами для обналичивания средств;
- многократного неправильного ввода ПИН-кода, после чего карта может быть временно заблокирована или изъята банкоматом;
- технических сбоев или устаревших личных данных, например при истечении срока действия удостоверения личности.
В большинстве таких случаев блокировка носит временный характер и снимается после обращения в банк, подтверждения личности или обновления данных.
До 17 тысяч тенге на семью: где и как заработают продовольственные ваучеры
Минздрав: с 2026 года в Казахстане повысят зарплаты медицинским работникам
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.