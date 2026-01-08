USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Когда банк вправе заблокировать вашу карту или банковский счёт: основные причины

Что делать, если банковская карта внезапно перестала работать — при оплате в магазине или попытке перевести деньги? В каких случаях банк вправе заблокировать карту и как быстрее восстановить доступ к средствам, разобрали специалисты Fingramota.kz.

Почему карту могут заблокировать

Чаще всего блокировка связана с несколькими причинами: просроченные кредитные обязательства или судебные решения, крупные и частые переводы (особенно из-за рубежа), неоднократный неправильный ввод ПИН-кода, окончание срока действия карты, а также технические сбои в банковских системах.

При этом важно понимать, что блокировка не означает попытку лишить клиента денег. В большинстве случаев банк действует в рамках требований безопасности или обязан выполнять предписания государственных органов. Задача клиента — как можно быстрее выяснить причину и устранить ограничения.

Когда блокировка связана с решениями госорганов

Одной из наиболее серьёзных причин является исполнение официальных требований государства. Банк обязан заблокировать счёт или карту при наличии:

  • судебного решения;
  • постановления судебного исполнителя;
  • задолженностей по алиментам, налогам, штрафам или другим обязательствам, подтверждённых исполнительными документами.

В таких случаях даже при отсутствии подозрительных операций карта может быть заблокирована по требованию другого госоргана — например, налоговой службы или службы судебных исполнителей.

Сколько действует такая блокировка

Ограничения сохраняются до полного исполнения обязательств или официальной отмены решения. Например, арест счёта снимается только после погашения долга и подтверждения со стороны уполномоченного органа.

Могут ли заблокировать зарплатную карту

Да. Зарплатная карта с точки зрения банка ничем не отличается от обычной платёжной карты. Все основания для блокировки распространяются и на неё — как по требованиям госорганов, так и в рамках внутренних мер безопасности. Сам факт получения зарплаты не защищает счёт от ограничений.

Какие счета блокировать нельзя

Закон предусматривает защищённые счета, на которые не может быть наложен арест или взыскание. К ним относятся:

  • счета для получения государственных пособий и социальных выплат;
  • счета для алиментов;
  • счета для выплат по инвалидности, пособий при рождении ребёнка и других целевых трансфертов;
  • образовательные накопительные счета;
  • жилищные сберегательные счета для накоплений на покупку жилья.

Если социальные выплаты поступают на специальный счёт, их защищённую часть нельзя арестовать или заблокировать. При необходимости такой счёт рекомендуется открыть заранее и указать его реквизиты соответствующим органам.

Другие распространённые причины блокировки

Кроме того, ограничения могут вводиться из-за:

  • подозрений на мошеннические операции или нетипичную активность;
  • возможного участия в схемах «дропперства», когда карта используется третьими лицами для обналичивания средств;
  • многократного неправильного ввода ПИН-кода, после чего карта может быть временно заблокирована или изъята банкоматом;
  • технических сбоев или устаревших личных данных, например при истечении срока действия удостоверения личности.

В большинстве таких случаев блокировка носит временный характер и снимается после обращения в банк, подтверждения личности или обновления данных.



