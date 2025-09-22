 Ya Metrika Fast
USD 541.19 EUR 636.44 RUB 6.49

Когда будет бабье лето?

— Сегодня, 13:26
Изображение для новости: Когда будет бабье лето?

pixabay.com

Прогноз погоды на 23-25 сентября представили синоптики Казгидромета. 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняются дожди, на западе и юге республики днем с грозой.

23 сентября на востоке, 23-24 сентября на юго-востоке страны пройдут сильные дожди, в горных районах в ночные часы возможен переход дождя в снег.

По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы.

На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение дневных температур до 20-28 тепла, на востоке страны от 10-15 до 15-25 тепла.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.