Прогноз погоды на 23-25 сентября представили синоптики Казгидромета.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняются дожди, на западе и юге республики днем с грозой.
23 сентября на востоке, 23-24 сентября на юго-востоке страны пройдут сильные дожди, в горных районах в ночные часы возможен переход дождя в снег.
По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы.
На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение дневных температур до 20-28 тепла, на востоке страны от 10-15 до 15-25 тепла.
