Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Сената озвучил сроки принятия решений по ставке НДС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz
Журналисты поинтересовались, каких решений по ставке НДС и когда ожидать казахстанцам.
«Соответствующий законопроект находится в Мажилисе. В рамках рабочих групп мы это сейчас рассматриваем, делаем различные расчеты, есть разные варианты, мы сейчас обсуждаем с мажилисменами. Там есть предложение депутатов, они отправлены на заключение правительства. Там еще есть отдельный блок поправок, которые инициированы в рамках как раз НДС. Я думаю, где-то, наверное, к концу следующей недели у нас уже будет общая картина, и мы ее, наверное, окончательно озвучим уже», – сказал в ответ Азамат Амрин.
По его словам, базовая ставка обсуждается на уровне 16%. Между тем рассматривается более детально именно вопрос дифференциации. И как отметил вице-министр, есть предложения установить для некоторых отраслей ставку НДС в 10% и даже ниже. Но о какой сфере идет речь, Азамат Амрин говорить не стал.
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