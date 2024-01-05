Когда будет составлен список детей, которые получат деньги по программе

В Казахстане с 1 января 2024 года официально запущена программа «Нацфонд — детям». Опубликована информация об этапах ее реализации.

15 января 2024 года ЕНПФ сформирует электронный список участников целевых требований на основании полученных сведений из Государственной базы данных «Физические лица» по состоянию на конец 31 декабря 2023 года.

Не позднее 1 февраля 2024 года ЕНПФ рассчитает сумму целевых требований на одного ребенка к начислению за 2023 отчетный год и внесет ее в информационную систему

С 1 февраля 2024 года ЕНПФ откроет целевые накопительные счета получателям целевых накоплений, достигшим и достигающим 18 лет в 2024 году.

Указанные выше суммы будут доступны для просмотра на интернет-ресурсах egov.kz электронного правительства и enpf.kz ЕНПФ

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