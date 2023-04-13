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Когда будет завершена реконструкция участка дороги от Рудного до Аятского моста?

Ремонтировать дорогу от Федоровки до таможенного поста Кайрак продолжат этим летом. В прошлом году здесь был начат средний ремонт на нескольких участках и в нынешнем его планируют завершить. 

Реконструкция участка дороги от Рудного до Аятского моста в этом году будет завершена. Несмотря на то, что проект не закончен, движение по нему открыто и неудобств в виде объездных грунтовых дорог автолюбителям не создает. На уже завешенных участках лежит новенькое дорожное полотно, где-то вторая полоса пока закрыта для движения. Ждет в этом году ремонт дороги и от Аркалыка в сторону Костаная и Державинки. Проект одногодичный и на этой неделе там уже приступят к работе.

«Кроме этого мы разыграли конкурс и уже начали ПСД на этой же дороге — Жезказган-Петропавловск, от Аркалыка в сторону Улытау. Мы должны сделать капитальным ремонтом все трубы. Они уже более 60 лет не ремонтировались, из-зи этого мы изыскания сделалии. Я думаю что в этом году мы начнем водопропускные трубы», — сообщил руководитель КФ АО НК «Казавтожал» Андрей Горват.

А в следующем году уже обновят асфальт до границы с Улытауской областью. Ждет ремонт и тридцать семь километров дороги возле Муктиколя, от Житикары в сторону России. Запланирован и средний ремонт нескольких участков дорог региона. Одно из направлений от Костаная до границы с Россией, в сторону таможенного поста «Кайрак».

«Здесь если говорить, от Федоровки в сторону Костаная, там 38 километров. И потом Пешковка, Карабалык и возле Кайрака. Уже на этой неделе приступим к выполнению ямочного ремонта и уже устройству покрытия»,- отметил Горват.

Также средний ремонт продолжится на четырех участках Аулиекольской трассы — возле Лаврентьевки, Новонежинки, Аулиеколя и Челгашей. Работы будут закончены в этом году.

«ПСД разрабатывается на Костанай-Аулиеколь-Сурган. Это на 211-ом километре, если кто ездит, это перед Челгашами прыжок очень сильны йидет. Там опора села. Сейчас уже изыскания провели. Мы хотим провести ремонт. Сейчас ПСД сделаем и приступим уже в текущем году к устранению данного разрушения на мосту»,-рассказал Андрей Горват.

Как отметил Андрей Горват, подрядчики которые займутся в этом году ремонтом дорожного полотна республиканских трасс, помятуя опыт прошлого года, уже закупили необходимые материалы. Это позволит им не зависеть от скачков и роста цен, и не затягивать сроки сдачи объектов, если возникнет дефицит. Как это произошло в прошлом году с битумом.

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