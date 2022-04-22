Когда и где будут освящать куличи и проводить пасхальные богослужения в Костанае?

24 апреля православные христиане по всему миру празднуют главный церковный праздник — Пасху. Он установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. В храмах пройдут пасхальные богослужения, в начале которых совершаются крестные ходы. А накануне праздника, верующие освящают яйца, куличи и пасхи.

Как сообщает информационный отдел Костанайской Епархии, в Константино-Еленинском кафедральном соборе и в Свято-Никольском храме 23 апреля в 23:30 часов- Полунощница.

24 апреля 00:00 часов — Крестный ход. Божественная Литургия.

Освящение куличей пройдет в субботу, 23 апреля — с 10:00 часов утра.

24 апреля — по окончании праздничного Богослужения, с 01:30 — 02:00 часов ночи, с 07:00 утра — до 16:00 часов.

Нельзя окроплять святой водой мясо, колбасу, сыр и прочие продукты, поэтому не совершайте опрометчивых шагов. В церковь берите только главные символы праздника, их будет достаточно.

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