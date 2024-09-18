Когда дадут отопление в Казахстане

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Социальные объекты в Казахстане уже подключают к отоплению. Сроки подключения в каждом регионе будут зависеть от погоды, передает корреспондент BaigeNews.
Одним из первых к отоплению подключили Павлодар. Тепло социальным объектам там дали на прошлой неделе. В других регионах социальные объекты планируют подключить к отоплению в третьей декаде сентября. В целом сроки отопительного сезона зависят от температуры воздуха. Пороговый температурный режим единный для всех регионов страны.
«Практика многих лет, когда в прохладный период рано включаем отопление поступает шквал жалоб, что стало жарко. Поэтому комитет ЖКХ утвердил правила, что среднедневная температура должна быть ниже +8. Поэтому местные исполнительные органы этого правила придерживаются. Но это рекомендательно. У каждого акимата есть право включать раньше», — сообщил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов.