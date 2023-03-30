Когда дети смогут воспользоваться счетами по программе “Нацфонд – детям»?

Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты РК Назгуль Сагиндыкова, передает inbusiness.kz.

“Планируется, что счета на каждого ребенка будут открыты в едином накопительном пенсионном фонде. Сейчас разрабатывается механизм. В целом этим вопросом у нас занимается министерство финансов, национальной экономики, Нацбанк. С 2024 года будут открыты счета на каждого ребенка. После того, как по итогам года будет распределен инвестиционный доход национального фонда, деньги будут автоматически распределяться на счета. Подавать документы и открывать счета или депозиты для детей не требуется. Все будет происходит автоматически. После начисления, на сайте единого пенсионного фонда можно будет увидеть, сколько денег упало на счет каждого ребенка. Это уже будет в 2025 году. Сама система начинает работать с 2024 года. Все подзаконные акты, законодательные поправки находятся в работе”, — пояснила Назгуль Сагиндыкова.

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