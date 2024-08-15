Когда горячая вода появится во всех домах Костаная?

Опрессовку в этом году в Костанае начали проводить с 1 августа, когда на городские теплоисточники временно приостановили подачу газа. Завершились гидравлические испытания сетей 13 августа, однако горячая вода появилась все еще не во всех многоэтажках.

Все из-за того, что на сетях было выявлено шесть порывов и пять дефектов. Сейчас бригады работают над их устранением, на это потребуется 3-4 дня. Но, если в вашем доме нет воды, а порывов никаких не было, то проблема может быть и в другом.

«Мы подключаем дома, но ПКСК, ОСИ, ПТ не подключаются своевременно. В результате, идет поток необоснованных жалоб в нашу сторону. То есть они ожидают, когда якобы уйдет грязная вода, из-за этого жители на этот период остаются без горячей воды. Я считаю это неприемлемым. И прошу, принять то, что мы подаем воду, и своевременно подключаться@? — сообщил заместитель директора ГКП «КТЭК» Вячеслав Плотников.

Нет горячей воды также и в тех районах, где сейчас ведутся ремонтные работы. Всего в этом году теплокомпания реализует 14 проектов на сумму 5 млрд тенге. Несколько из них крупные, там где проводят ремонт тепломагистралей. В некоторых районах работа уже завершается.

«Ремонт тепломагистрали ТМ-14 по проспекту Абая, сейчас там идут работы к завершению. Очень много вопросов, когда же там подключат воду. Срок окончания — 1 сентября. Мы к этому времени закончим, и дадим воду закрепленным потребителям», — сообщил заместитель руководителя предприятия.

Речь идет о 34 многоэтажках в микрорайоне «Наурыз» и в 9 микрорайоне. Меняют теплотрассу и в микрорайоне «Аэропорт». Здесь по договору подрядчик должен завершить работы до 30 сентября. Но, сейчас идет он с опережением. Поэтому, есть вероятность, что вода появится здесь раньше. Ремонтные работы сейчас ведутся и на улице Матросова. Здесь подрядная организация меняет старые трубы на новые. Стоит отметить, что раньше теплотрасса была снаружи, теперь же она будет проходить под землей. Все работы обещают завершить здесь до 16 сентября. В целом, в КТЭКе отмечают, что все объекты они держат на особом контроле. Все подрядчики ведут свои работы без отставаний от графика.

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