Когда и как можно узаконить авто, не снятые с учета в странах ЕАЭС

Кайсар Султанбаев сообщил, что сегодня есть проблема легализации автомобилей, не снятых с учета в странах Евразийского экономического союза, в том числе в связи с ограничениями или обременениями.

Глава комитета административной полиции отметил, что по таким автомобилям предоставляют отсрочку для легализации путем их постановки на временный учет сроком на пять лет.

При этом автовладельцы должны будут на себя взять обязательство вывезти такие машины обратно либо пройти первичную регистрацию в случае их снятия с учета по месту прежней регистрации в другой стране.

«Данную работу МВД планирует начать с 17 июля этого года. Сейчас дорабатывается соответствующий сервис для постановки автомобилей на временный учет. С 17 числа этот сервис у нас будет работать полным ходом. Наши автовладельцы, которые не могут сегодня зарегистрировать свои авто на временный учет, 17 числа во всех регионах Казахстана смогут прийти в СпецЦОН и зарегистрировать их. Мы в течение месяца пока еще никаких мер к ним применять не будем. Мы дадим возможность этим автовладельцам спокойно зарегистрировать эти машины и поставить на временный учет», – сообщил Кайсар Султанбаев.