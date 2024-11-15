Когда и как подать документы в колледжи Костанайской области





В Костанайской 25 июня стартует прием документов в колледжи. В новом учебном году для абитуриентов выделено 6159 бюджетных мест. Как сообщили в управлении образования, сегодня в регионе работают 33 колледжа, в которых обучаются около 22 тысяч студентов. При этом 90 процентов из них получают образование за счет государственного заказа.

Сроки приема документов зависят от выбранной специальности. Так, поступающие на рабочие специальности могут подать документы до 27 августа. Для абитуриентов педагогических специальностей прием продлится до 10 августа. Такой же срок установлен для выпускников 9-х классов, поступающих на медицинские направления. Выпускники 11-х классов и лица, уже имеющие техническое и профессиональное образование, смогут подать документы на медицинские специальности до 15 августа.

Специалисты подчеркивают, что дата подачи заявления не влияет на результаты конкурса.

«Не имеет значения, когда именно студент подал документы — 25 июня или позже. Преимущества у тех, кто подал раньше, нет. Все абитуриенты участвуют в конкурсе на равных условиях», — отметил директор Костанайского строительного колледжа Нурдаулет Жанайдаров.

Подать документы можно через портал eGov. Исключение предусмотрено для выпускников прошлых лет, чьи документы об образовании не оцифрованы, а также для граждан, получивших образование за рубежом. Они могут обратиться непосредственно в колледжи и подать документы на бумажных носителях.

В управлении образования сообщили, что в каждом колледже оборудованы специальные зоны самообслуживания, где абитуриенты и их родители могут подать заявление через электронное правительство. Большинство необходимых сведений система получает автоматически из государственных баз данных после ввода ИИН.

В колледжах региона уже завершают подготовку к началу приемной кампании. В учебных заведениях консультируют будущих студентов и родителей, готовят информационные стенды и рабочие места приемных комиссий.

Абитуриенты могут одновременно выбрать до четырех специальностей и до четырех колледжей. Кроме того, для отдельных категорий граждан предусмотрены специальные квоты при поступлении.

Лжеинвесторы оставили жителя Лисаковска без 13 миллионов тенге Житель Лисаковска лишился более 13 миллионов тенге, поверив обещаниям высокого дохода от инвестиций. По данному...

Добрался на поезде: Разыскиваемый несовершеннолетний найден в Костанайской области В результате проведенных поисковых мероприятий несовершеннолетний был найден сотрудниками полиции совместно с волонтерами в поселке...

Град, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Костанайской области По прогнозу, ночью 24 июня на западе региона ожидаются дождь и гроза. Днем осадки охватят...