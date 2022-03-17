Когда и какое авто можно взять в кредит под 4% в Казахстане

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Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с министерством экологии, геологии и природных ресурсов разрабатывается программа для приобретения гражданами РК легковых автомобилей по льготному кредитованию, а также обновления парка автобусов из средств АО «Жасыл Даму».
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Общая сумма финансирования составит порядка 100 млрд тенге по программе льготного кредитования и порядка 30 млрд тенге для обновления автобусов в регионах Казахстана.
Условия приобретения техники отечественного производства, а также порядок финансирования находится на стадии согласования в государственных органах.
До конца апреля планируется завершить все процедуры. Так, например, для населения условия приобретения от 0% первоначального взноса, срок кредита до 7 лет, максимальная сумма займа для покупателя за 1 единицу легкового автотранспорта не более 10 000 000 тенге.
В программе участвуют все автосалоны, реализующие автомобили отечественного производства. Так, можно будет приобрести авто марки: JAC, Chevrolet, KIA, LADA, UAZ, MAN, Renault, Hyundai.
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