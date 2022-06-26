Когда камеры «Сергек» будут штрафовать за ремень, рассказали их разработчики

Как сообщил директор по развитию бизнеса ТОО «Коркем Телеком» Арман АЛЬМЕРЕКОВ, на данный момент фиксировать такие нарушения в автоматическом режиме не позволяет действующее законодательство, передает Экспресс К.
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Сегодня камеры АПК «Сергек» фиксируют в автоматическом режиме такие виды нарушений, как превышение скорости, выезд за стоп-линию и сплошную линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, остановка либо парковка в неположенном месте, движение задним ходом в неположенных местах и выезд с двойной сплошной полосы. Пополнится ли этот список непристегнутым ремнем безопасности — зависит от изменений в законодательстве.
«Если данную норму введут в закон, то мы будем уже и технологически, и функционально это внедрять»,- пояснил АЛЬМЕРЕКОВ.
По словам представителя компании-разработчика АПК «Сергек», сегодня они занимаются масштабированием своего продукта, а также работают над новыми проектами, которые позволят повысить безопасность. В том числе и на дорогах.
«Сейчас идет активная работа по выявлению, предупреждению ДТП. С помощью планшетов сотрудники полиции в режиме реального времени могут видеть «опасных» водителей, что позволяет заранее их остановить и проверить, допустим, на алкогольное опьянение», — добавил он.
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