Когда камеры «Сергек» будут штрафовать за ремень, рассказали их разработчики

Сегодня камеры АПК «Сергек» фиксируют в автоматическом режиме такие виды нарушений, как превышение скорости, выезд за стоп-линию и сплошную линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, остановка либо парковка в неположенном месте, движение задним ходом в неположенных местах и выезд с двойной сплошной полосы. Пополнится ли этот список непристегнутым ремнем безопасности — зависит от изменений в законодательстве.

«Если данную норму введут в закон, то мы будем уже и технологически, и функционально это внедрять»,- пояснил АЛЬМЕРЕКОВ.