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  3. Когда камеры «Сергек» будут штрафовать за ремень, рассказали их разработчики

Когда камеры «Сергек» будут штрафовать за ремень, рассказали их разработчики

Как сообщил директор по развитию бизнеса ТОО «Коркем Телеком» Арман АЛЬМЕРЕКОВ, на данный момент фиксировать такие нарушения в автоматическом режиме не позволяет действующее законодательство, передает Экспресс К.

Сегодня камеры АПК «Сергек» фиксируют в автоматическом режиме такие виды нарушений, как превышение скорости, выезд за стоп-линию и сплошную линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, остановка либо парковка в неположенном месте, движение задним ходом в неположенных местах и выезд с двойной сплошной полосы. Пополнится ли этот список непристегнутым ремнем безопасности — зависит от изменений в законодательстве.

«Если данную норму введут в закон, то мы будем уже и технологически, и функционально это внедрять»,- пояснил АЛЬМЕРЕКОВ.

По словам представителя компании-разработчика АПК «Сергек», сегодня они занимаются масштабированием своего продукта, а также работают над новыми проектами, которые позволят повысить безопасность. В том числе и на дорогах.

«Сейчас идет активная работа по выявлению, предупреждению ДТП. С помощью планшетов сотрудники полиции в режиме реального времени могут видеть «опасных» водителей, что позволяет заранее их остановить и проверить, допустим, на алкогольное опьянение», — добавил он.

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