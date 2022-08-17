Когда Казахстан завершит процесс демаркации границ

Несмотря на то, что линии границы Казахстана со всеми странами-соседями давно определены и утверждены, процесс демаркации рубежей нашей Родины все еще продолжается, передает zakon.kz.

В соответствии с Законом РК «О Государственной границе Республики Казахстан» от 16 января 2013 года № 70-V понятие «демаркация» означает определение и обозначение государственной границы на местности, оформленное международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

Иными словами, даже если на каждом метре границы наша пограничная служба давно установила заборы, проволоки и прочие инженерно-технические средства, демаркированными официально считаются только те участки границы, где имеются ясно видимые пограничные знаки, которые определяют линию прохождения государственной границы на местности, утвержденную на межгосударственном уровне.

На сегодня Казахстан полностью завершил демаркацию границы только с тремя странами из пяти – Кыргызстаном, Туркменистаном и Китаем. Подписаны, ратифицированы и вступили в силу соответствующие международные договоры.

По информации МИД РК, полевые демаркационные работы по установке пограничных знаков на линии казахстанско-узбекской государственной границы завершены, стороны закончили согласование текста проекта Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и формирование пакета проектов итоговых документов демаркации границы. Состоялось 99 заседаний Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии.

А вот установка пограничных столбов на границе с Россией (к слову, самой протяженной, 7500 км) продолжается до сих пор.

«Переговоры по демаркации государственной границы с Российской Федерацией продолжаются в плановом режиме. В настоящее время установка пограничных знаков завершена на участках границы в пределах Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Продолжаются полевые работы по демаркации границы на высокогорном лесном участке области Абай и Восточно-Казахстанской области. Также продолжается работа по подготовке итоговых документов демаркации границы, которые будут являться неотъемлемой частью международного договора о демаркации казахстанско-российской государственной границы», — отметили в МИД РК.

Трудности демаркации границы с Россией

На сегодняшний день состоялось 119 заседаний Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии. По данным дипломатов, точный подсчет протяженности недемаркированной линии границы с Российской Федерацией может быть произведен только после завершения камеральных работ по составлению и согласованию итоговых документов демаркации на участки границы, на которых полевые демаркационные работы были выполнены.

«Следует учитывать, что демаркация государственной границы является двусторонним переговорным процессом, поэтому ее результаты зависят не только от позиции казахстанской стороны, но и от волеизъявления контрпартнеров. Принимая во внимание общую протяженность государственной границы Республики Казахстан (более 13300 км), полагаем, что сроки ее демаркации являются приемлемыми. При этом, на наш взгляд, казахстанский опыт является хорошим примером для других стран, находящихся в процессе международно-правового оформления государственной границы», — сообщили в МИД РК.

Казахстанские дипломаты пояснили, что стороны при делимитации казахстанско-российской государственной границы учитывали современное положение физико-географических объектов и объектов землепользования хозяйствующих субъектов в районе границы, а также интересы приграничного населения. Но не обходится и без трудностей.

«При демаркации границы возникают ситуации, когда условия местности (высокогорье, ледники, леса) не позволяют установить пограничные знаки, что влияет на темпы полевых демаркационных работ и влечет дополнительные затраты (привлечение авиации, специализированной техники и другое). При этом существуют иные способы и средства обозначения границы на местности и в итоговых документах демаркации. Таким образом, в случае возникновения физических препятствий в ходе демаркации стороны урегулируют их по договоренности между собой,» — сообщает МИД РК.

Другой непростой момент в демаркации границы, когда ее линия проходит по руслу реки. В МИД РК рассказали, что согласно международному праву, в случае прохождения границы между государствами по реке стороны по договоренности выбирают один из следующих вариантов:

На судоходной реке граница определяется по ее фарватеру, на несудоходной – по ее середине.

Также возможен вариант определения границы по тальвегу реки – линии, соединяющей наиболее пониженные участки дна русла.

«В соответствии с положениями, зафиксированными в заключенных международных договорах Республики Казахстан о демаркации государственной границы с сопредельными странами, любые изменения на местности, в том числе на пограничных реках, не влекут за собой изменений в прохождении линии государственной границы, если стороны не договорятся об ином», — сообщает МИД РК.

Процесс демаркации включает в себя как полевые работы по установке пограничных знаков на местности, так и камеральные работы по подготовке и согласованию итоговых документов демаркации, которые будут являться неотъемлемой частью международного договора о демаркации государственной границы: карта государственной границы, описание прохождения линии государственной границы, каталог координат и высот пограничных знаков, протоколы пограничных знаков и другое.

Казахстанские дипломаты отметили, что переговоры по демаркации проходят продуктивно, и работа с Россией и Узбекистаном должна завершиться по графику, а это значит, что в ближайшие годы государственная граница будет не только официально делимитирована, но и демаркирована полностью

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