Когда казахстанцам можно подавать заявление на получение пенсии

Выйдя на заслуженный отдых, казахстанцы начинают получать пенсию. Чтобы оформить выплаты в срок, можно подать заявление за 10 дней до наступления пенсионного возраста. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане мужчины выходят на пенсию в 63 года, а женщины – в 61 год. При наступлении этого возраста все граждане могут оформить государственную пенсию, а также выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), если у них там были накопления. Пенсия при этом начинает поступать только после подачи заявления от гражданина.

Как объясняют в ЕНПФ, для назначения пенсионных выплат из государственного бюджета и за счет накоплений необходимо обратиться в Центр обслуживания населения (ЦОН). При этом нужно подать единое заявление, и сделать это следует заранее. Как объяснили сотрудники фонда, обратиться в ЦОН вместе с документами и заявлением можно за 10 дней до достижения получателем пенсионного возраста.

Почему документы надо подать заранее

В первую очередь важно понять, что казахстанцам выгодно подать заявление на получение выплат заранее. Это особенно важно при оформлении государственной пенсии, ведь ее назначение производится со дня обращения. Это значит, что если опоздать со сдачей документов, казахстанец недополучит деньги, которые положены ему в связи с наступлением пенсионного возраста. Никто не будет выплачивать государственную пенсию за пропущенные месяцы.

С выплатами из ЕНПФ особых проблем нет, ведь фонд по сути выплачивает казахстанцам их же накопления, которые поступали на индивидуальные пенсионные счета во время официальной работы. Однако нюанс заключается в том, что выплаты из фонда завершатся, когда на счете закончатся деньги. Стоит отметить, что ранее за выплатами из ЕНПФ следовало обращаться отдельно. Из-за этого даже возникали проблемы, когда казахстанцы, имея накопления, получали только государственную пенсию. Сейчас в самом фонде оформляют только выплаты в связи с установлением инвалидности первой или второй группы бессрочною. Хотя это также можно сделать и через официальный сайт, если есть электронная цифровая подпись (ЭЦП).

@Автор: Илья Манаев

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