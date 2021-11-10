Когда казахстанцам разрешат снять маски

24.kz
В торгово-развлекательных центрах нельзя будет снимать маски даже при условии пребывания там только граждан с «зеленым» статусом в системе Ashyq. Глава Комитета санэпидконтроля Минздрава Айжан Есмагамбетова рассказала, когда казахстанцы получат коллективный иммунитет к коронавирусу, передает Tengrinews.kz.
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Журналисты спросили Есмагамбетову в кулуарах правительства, смогут ли горожане ходить без масок в ТРЦ, если в городах введут новое ограничение и разрешат посещать объекты только с «зеленым» статусом в системе Ashyq.
«Нет, ношение масок обязательно. Уже известно, что вакцинированный может заболеть. Соответственно, он тоже может представлять опасность. Тем не менее вакцинированные граждане все-таки меньше подвержены заражению и легче переносят заболевание. Передача инфекции тоже в меньшей степени, но она возможна. Поэтому никто в мире сегодня масок не отменял. Существует баланс между ограничительными мерами и профилактическими», — отметила Есмагамбетова.
Она отметила, что главную опасность сейчас представляет способность вируса быстро и непредсказуемо мутировать.
«Сейчас вам точную дату (когда казахстанцы смогут снять маски. — Прим.) никто не назовет, это результат многофакторных действий. Вирус продолжает мутировать, и в этом есть и «заслуга» каждого из нас. Чем медленнее мы вакцинируемся, тем чаще происходит передача вируса и тем больше у него возможности мутировать», — добавила Айжан Есмагамбетова.
Если в начале прививочной кампании Минздрав заявлял о необходимости вакцинировать 60 процентов населения, то сейчас Есмагамбетова отметила, что из-за мутаций для достижения коллективного иммунитета нужно привить 80 процентов граждан. Но даже после этого освобождение от обязательного ношения масок будет под вопросом.
COVID-2019 в Казахстане
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