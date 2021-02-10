Когда казахстанцам разрешат снять маски

Маски казахстанцам разрешат не носить лишь после того, как привьется 60 процентов населения страны, передает Tengrinews.kz.

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что до конца года в Казахстане планируют вакцинировать от коронавируса 6 миллионов человек. Журналисты поинтересовались, смогут ли вакцинировавшиеся люди ходить без масок.

«Пока 60 процентов населения (11,3 миллиона человек, по данным Бюро национальной статистики. — Прим.) не привьется и таким образом мы не сформируем коллективный иммунитет, маски снимать нельзя«, — ответила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Алексей Цой добавил, что вакцинация в Казахстане добровольная.

«Вакцинироваться будем любой доступной вакциной. Здесь все будет зависеть от граждан, согласятся ли они получать ту или иную вакцину. Любые другие вакцины, которые появятся у нас на рынке, они все будут проверены на эффективность и безопасность. Поэтому и срок выхода казахстанской вакцины отложен, мы должны провести все надлежащие процедуры, хотя уже сейчас имеем хороший эффект по результатам клинических исследований. Какой-то ощутимый эффект от вакцинации будет достигнут при вакцинации 60 процентов населения. Соответственно, как только эта критическая масса привьется, тогда мы и получим коллективную защиту. Но надо иметь в виду, что, помимо Казахстана, есть и другие страны, в которых темпы иные, и у нас активный миграционный процесс. Пока критическая масса стран не привьется значительно, всегда будет риск повторного вхождения вируса, в том числе и мутированного, на территорию страны», — предупредил министр.

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