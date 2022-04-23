Когда казахстанцы смогут обращаться к узким специалистам, минуя терапевта

Проект приказа министерства здравоохранения РК, разрешающий казахстанцам в госполиклиниках обращаться напрямую к узким специалистам, минуя терапевта, находится в работе, передаёт BaigeNews.kz.
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«Этот вопрос поднимали неоднократно в рамках проекта «100 дней — 100 вопросов», очень много наших пациентов писали, обращались к нам. Сегодня разработан проект приказа. Да, там есть пункты, где пациенты могут идти, минуя врача ВОП или участкового врача, сразу к профильному специалисту по определённым показаниям. Но будет определённый перечень. Сегодня этот вопрос прорабатывается», — сказала заместитель директора департамента организации медицинской помощи Минздрава РК Куляим Биржанова в кулуарах пресс-конференции в СЦК.
По её словам, есть определённый перечень симптомов, при наличии которых пациенты смогут напрямую идти на приём к узкому специалисту.
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