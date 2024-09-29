В Казахстане запустят единый QR для банков до середины 2025 года, передает LS.

При этом в Национальной платежной корпорации (НПК) уточнили LS, что «точная дата зависит от скорости интеграции крупных эквайеров с платежной системой НПК и решения оставшихся технических и организационных вопросов. Поэтому сроки могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации».

Вместе с тем ключевые причины, от которых зависит запуск данной системы, – это унификация правил ее функционирования. Они должны быть согласованы всеми участниками для обеспечения единых стандартов работы. Далее следуют технические стандарты, определяющие формат QR-кодов и гарантирующие их совместимость между различными решениями.

Также необходима разработка эффективной бизнес-модели для системы, включающей условия обработки операций для участников финрынка, добавили в НПК.

«Кроме того, значительное влияние оказывает доступность ресурсов у банков, поскольку разработка и внедрение данных решений на их стороне требует значительных усилий и времени. Все эти вопросы требуют детальной проработки, активного обсуждения с участниками рынка и согласования с регуляторными органами, что неизбежно увеличивает сроки реализации проекта», – отметили в финорганизации.

Согласно данным НПК, сейчас к единому QR подключились такие фининституты, как Народный банк, Фридом Банк Казахстан, Bank RBK, Altyn Bank, БЦК и Евразийский банк.

Между тем разработка и внедрение системы, обеспечивающей возможность проведения платежей с использованием QR-кодов, завершены.

«В настоящее время продолжается адаптация и интеграция технологии на стороне БВУ. Однако процесс внедрения ввиду его трудоемкости на текущем этапе сталкивается с определенными задержками, вызванными ограниченными ресурсами, которыми располагают банки», – резюмировали в НПК.

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