Когда казахстанцы смогут отдохнуть в Таиланде и Турции

Авиасообщение в Чехию, Польшу, Германию, ОАЭ, Таиланд и Турцию будет возобновлено в рамках 2 этапа. Об этом на отчетной встрече с населением рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, сообщает корреспондент zakon.kz

С 1 июня начинается работа по списку наиболее безопасных от коронавируса стран: Азербайджан, Южная Корея, Китай. Мы проводим переговоры совместно с авиационной администрацией. Эта работа возложена не только на нас, но и министерство здравоохранения. Они проводят работу со своими коллегами из этих стран, там есть ряд процедурных вещей, прохождения проверок и разрешений. Также в этом направлении работает МИД РК, потому как многие наши партнеры отменили визы, а страны, с кем у нас был безвизовый режим, ввели визы и разрешения. Комплексная работа проводится, — рассказал министр.

Он также отметил, что проводя работу по возобновлению авиарейсов первого этапа, министерство работает и над вторым этапом. Сюда входят: Чехия, Германия, ОАЭ, Таиланд, Польша и Турция.

Мы ведем переговоры с авиационными властями этих стран. Ведется работа восстановления рейсов, отрабатываем возможность перемещения не только наших граждан в эти страны, но и граждан соседних государств, — сообщил Атамкулов.

При этом министерство здравоохранения поставило обязательное условие возобновления авиасообщения: в случае, если в этих странах будет ухудшаться эпидемиологическая ситуация, авиарейсы должны быть немедленно приостановлены.

Конкретные даты по восстановлению рейсов в Нью-Йорк, Сингапур и другие финансовые центры назвать сейчас сложно. Думаю, нужно будет мониторить ситуацию, и на следующую комиссию вопрос возобновления вынесем, — добавил он.

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