Когда казахстанцы смогут увидеть самое крупное суперлуние в 2024 году

Самое крупное суперлуние в этом году можно будет наблюдать на небе 17 октября – в этот день во время полной фазы Луна окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали сотрудники Московского планетария.

«17 октября в 05:47 (по времени Астаны) Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году – 357 172 км в перигее своей орбиты, а фазу полнолуния примет в этот же день в 16:28», – говорится в сообщении.

Месяцем раньше, 18 сентября, на небе можно будет наблюдать второе по масштабам крупное полнолуние 2024 года, однако в этот день расстояние от Луны до Земли будет больше, чем в октябре.

Суперлунием называют крупное полнолуние, во время которого Луна и Земля находятся на минимальном расстоянии друг от друга (в перигее). В это время визуально Луна кажется на 14% крупнее, чем при прохождении ею самой дальней точки (апогея)

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