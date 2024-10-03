Октябрь, по данным синоптиков, сюрпризов не преподнесёт. Этот месяц ожидается в пределах привычной нормы и по температуре, и по осадкам. Так называемое бабье лето закончилось.

До конца этой недели, несмотря на похолодание, погода будет солнечной. А вот со следующей синоптики прогнозируют дожди. По-настоящему уже ненастную осеннюю погоду в Казгидромете ожидают со второй половины октября.

«Там уже температуры суточные будут переходить через ноль, на отрицательные. Часто ожидаются осадки, в отдельные дни даже с переходом в снег. Температуры ночью 3-8 мороза, днём 5-10 градусов тепла» — сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

И если октябрь синоптики называют в целом стандартным, то уже к ноябрю костанайцам придётся основательно утепляться. Прогнозы не радуют, поскольку последний месяц осени будет холоднее обычного.

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