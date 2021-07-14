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Когда костанайцам ждать жару?

Фото alau.kz

Прогноз погоды на ближайшие дни предоставили в костанайском филиале «Казгидромета». 

По словам начальника отдела метеопрогнозов Антонины Шибаршиной, жара «не за горами».

«С четверга за счет прогрева будет повышаться температура днем +23+28, на выходные более теплый фронт. Кратковременные дожди и температура до 30 градусов», — сообщила Антонина Шибаршина.

Во второй декаде июля, отмечают синоптики, осадки еще будут, но не такие проливные дожди, а кратковременные. Конец июля будет более сухим, но и в эту декаду дожди прогнозируются.

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