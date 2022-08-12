Когда костанайским школьникам выдадут учебники?

Сразу после окончания учебного года, то есть в первых числах июня, Министерство просвещения утвердило перечень учебников, по которым будут заниматься школьники.

По примерным подсчетам управления образования, рост цен на них составил двадцать процентов, но выделенных средств на их приобретение было достаточно. Учебники закуплены и все школьники будут ими обеспечены.

«602 тысячи экземпляров приобретено книг. 602 тысячи на сумму 1 миллиард тенге. Это переизданные учебники для вторых классов, билингвальные учебники для 7-х классов, учебники факультативного курса «Абай тану» с 5 по 11 классы и учебники также в этом году мы покупали для коррекционных школ», — сказала руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

Также в этом году было выделено 123 миллиона тенге на приобретение художественной литературы. Книги распределят по библиотекам. Также некоторых родителей волновал вопрос, почему в одних школах учебники на предстоящий ученый год были выданы сразу после окончания прошлого, а в других — нет.

«Регламента такого нет, что обязательно должны в мае выдавать или в июне. Мы бы даже не рекомендовали, чтобы в мае выдавали учебники на следующий учебный год. Мы все же рекомендуем, чтобы это делали накануне начала учебного года. Поэтому здесь уже индивидуально каждая школа, каждый класс, библиотекарь, могут принять решение. Но, как правило, повсеместно это в канун нового учебного года», — сказала Байменова.

Учебники из Алматы будут доставлены в Костанайскую область до 25 августа. Однако управление образования сейчас ведет переговоры с издательствами и транспортировщиками, чтобы те ускорили процесс хотя бы на несколько дней. Это даст больше времени библиотекарям на своевременную выдачу школьникам учебников до начала учебного года.

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