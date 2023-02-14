Когда Масленица 2023: дата и как отмечать Сырную неделю

Масленица — это народный праздник проводов зимы и встречи весны. Празднуют его целую неделю, в течение которой пекут и едят блины.

Когда начинается Масленица 2023 — дата праздника

Масленая неделя или Сырная седмица — это последняя неделя перед Великим постом. Празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, поэтому дата меняется каждый год. В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля, значит, Масленая неделя в 2023 году начнется в понедельник, 20 февраля, и закончится в воскресенье, 26 февраля, сообщает unian.net

Масленица 2023 — традиции празднования

Праздник Масленицы пришел к нам из языческой культуры и изначально был связан с днём весеннего равноденствия — народ провожал зиму и встречал весну. Но после принятия христианства оказалось, что традиционное время праздника выпадает как раз на Великий пост, поэтому Масленицу пришлось сместить — на последнюю неделю перед постом.

По церковной традиции в Масленицу уже нельзя есть мясо, но можно другие скоромные продукты. Также на Сырной седмице отменяется пост в среду и пятницу. За Масленичную неделю люди стараются наесться молочными продуктами, яйцами, рыбой и главным блюдом — блинами, чтобы затем были силы выдержать долгий пост.

Блины пекли в течение всей Масленицы — в честь славянского бога Солнца Ярила, а в конце празднования сжигали чучело — Мару, которая символизировала смерть и рождение природы.

Масленица 2023 — что означает каждый день праздника

Каждый день Масленицы имеет свое название и значение.

Понедельник — встреча Масленицы

В первый день Масленицы дома делали уборку и пекли первые блины. Ими обязательно угощали нищих и малоимущих, или оставляли блины рядом с домом — на помин усопших родственников. В первый день можно было ходить в гости или принимать гостей, а еще в понедельник устанавливали Масленичное чучело.

Вторник — Заигрыши

В этот день происходили смотрины — родители спешили сосватать детей до начала поста. Кто хотел, мог сам поискать свою половинку без помощи родителей — например, на гуляньях или в гостях.

Среда — Тещины блины

В третий день недели зять должен идти в гости к теще. По количеству угощения на столе у тещи можно было судить о том, как сильно напортачил зять за прошедший год. И чем дружелюбнее будет теща в этот день — тем счастливее будет жизнь молодых супругов.

Четверг — Разгуляй, Широкая Масленица

Это день развлечений. Прекращалась уборка и все хозяйственные дела и начинались катания на санях, кулачные бои, прыжки через костер и другое веселье.

Пятница — Тещины вечерки

В этот день теща должна ехать с визитом к зятю. Но ехала она не одна, а с подругами и родственниками. Блины, конечно, зять не готовил — это делала его супруга — но весь вечер должен был всячески потакать теще и гостям.

Суббота — Золовкины посиделки

Замужние женщины приглашали в гости сестер мужа, угощали их блинами и вручали подарки. Также вместе гадали на будущее.

Воскресенье — Проводы Масляницы

Этот воскресенье еще называют Прощеным. В этот день заканчивали праздновать, просили друг у друга прощения за совершенные обиды и сами прощали обидчиков. По традиции, встретившись, люди говорили друг другу: «Прости меня», а в ответ слышали: «Бог тебя простит». Также в этот день поминали усопших и сжигали чучело Масленицы.

Масленица 2023 — приметы на удачу, любовь и деньги

На Масленицу есть и свои приметы.

В первые три дня Масленицы нужно сделать генеральную уборку и избавиться от ненужных и старых вещей — очистить дом.

Если к вам на Масленицу пришли незваные гости — это к счастью и радости.

Гадали на блинах на Масленицу: если первый блин получился тонким и кружевным — жизнь в этом году будет легкая, а если толстый и плотный — придется много трудиться.

Если у незамужней девушки получаются блинчики с ровными краями, то брак будет удачным, а если прилипают к сковороде — еще три года замужества не видать.

Если в среду поесть горох, а в четверг — блинов, то весь год у вас денег будет в достатке.

Чем больше на Масленицу напечешь блинов — тем счастливее будет год.

В общем, если кратко: делайте уборку и учитесь печь блины — и будут вам счастье, любовь и деньги.

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