В «Казавтожол» рассказали, как и когда менять зимнюю резину, а также поделились несколькими полезными лайфхаками для водителей.

Оптимальная температура для замены

Зимние шины рассчитаны на работу при температурах ниже +7°C. Когда среднесуточная температура стабильно поднимается выше этой отметки, их эффективность снижается, а тормозной путь увеличивается. Чаще всего переход на летние шины в Казахстане приходится на конец марта – начало апреля, когда погода становится более стабильной.

Следите за глубиной протектора

Важно не только вовремя «переобуваться», но и контролировать состояние самих шин. Минимально допустимая глубина протектора для зимней резины – 4 мм. Если после сезона остаток меньше этого показателя, стоит задуматься о покупке нового комплекта к следующей зиме.

Правильное хранение шин

Перед тем как убрать зимние шины, обязательно вымойте их и тщательно просушите. Храните покрышки в прохладном, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Если шины без дисков, складывайте их горизонтально в штабель, перекладывая каждый слой картоном или тканью. Если на дисках – можно хранить вертикально, но периодически шины стоит «поворачивать», чтобы не допустить деформации.

Проверяйте давление

Даже если шины хранились в идеальных условиях, перед установкой проверьте и при необходимости отрегулируйте давление. Делайте это каждые две недели или перед каждой дальней поездкой. Правильное давление обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и помогает экономить топливо.

Ориентируйтесь на погоду

В регионах с ранней и тёплой весной заменить зимние шины можно чуть раньше, но всегда оценивайте риск внезапных ночных заморозков, когда дорога может стать скользкой. Безопасность – превыше всего!

Дополнительные лайфхаки

Используйте чехлы: специальные чехлы или пакеты защищают шины от пыли, влаги и грязи.

Ставьте метки: перед тем как снять шины, отметьте их положение на автомобиле (передняя левая/правая и задняя левая/правая). В новом сезоне по возможности меняйте их местами «крест-накрест» для равномерного износа.

Регулярно делайте балансировку и развал-схождение: это продлевает срок службы шин и повышает безопасность движения. Проверяйте дату выпуска: на каждой покрышке указаны четыре цифры (первая пара – неделя, вторая – год). Рекомендуется использовать шины не старше пяти-шести лет, так как со временем они теряют эластичность и могут хуже справляться с нагрузкой, даже при нормальной глубине протектора.

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