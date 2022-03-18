Когда морозы отступят, сообщили костанайские синоптики

Первый месяц весны теплом нас пока не баловал, средняя температура марта по Костанаю составила -12, что ниже климатической нормы на 4 градуса. По данным Казгидромета этот март самый холодный за последние 20 лет.

До конца недели погода в регионе будет формироваться обширным антициклоном, сохранится умеренно морозная погода. Но в начале следующей недели к нам придет Скандинавский циклон, он и принесет потепление.

«С прохождением теплого атмосферного фронта у нас ожидаются осадки преимущественно пока снег, усиление ветра 15-20 с порывами до 25 м/с. Ну и низовые метели. Ну и значит, прохождение теплого атмосферного фронта даст старт на повышение температуры, ночью ожидается до 10-15 градусов мороза, днем 0-5 мороза. Вот такая погода, неустойчивая на праздники», — сказала начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Согласно консультативному прогнозу, сегодня ночью столбики термометров в последний раз максимально опустятся до -23,-25 градусов, днем воздух прогреется до -8,-10 градусов. А в субботу ночью температура воздуха уже составит -15 градусов. Ну, а более теплая весенняя погода придет только в апреле.

«До конца месяца там ожидается колебание температуры. Понижение температуры особенно в ночные часы. Но в дневные в пределах нормы, даже больше будет. Вообще, метеорологическая весна наступит скорее всего ожидается в первой декаде апреля. Среднемесячная температура переходит через 0 на положительные значения, когда стабильно переходит тогда наступает метеорологическая весна», — отметила специалист.

Что касается прогноза на апрель, то средняя температура за месяц ожидается +6,+9 градусов, что немного выше нормы. Однако, отмечает Антонина Шибаршина, и апрель может преподнести зимние сюрпризы, так как в переходный сезон погода всегда крайне неустойчива.

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