Когда можно будет купить новую машину в Казахстане без очереди?

В Казахстане сложился дефицит новых автомобилей. Точнее, этот дефицит никак не может закончиться: нехватка авто стала ощущаться ещё в декабре прошлого года. Покупатели месяцами ждут своей очереди, чтобы купить машину. Доходит до абсурда: автолюбители уговаривают дилеров поставить их в очередь, предлагая чуть ли не всю стоимость авто в задаток, передает forbes.kz

Почему так происходит и когда ситуация улучшится, Forbes.kz объяснили крупные игроки рынка. По их общему мнению, дефицит вызван несколькими причинами, но корень у них один — пандемия COVID-19.

Дефицит новых автомобилей обусловлен замедлением производства ведущих мировых автомобильных заводов в связи с глобальной проблемой в сфере изготовления полупроводниковых микросхем (чипов), назвали первую причину в Astana Motors.

— Не хватает автомобилей по двум причинам, — уточнил Нурлан Смагулов, президент «Астана Групп», в которую входит моторная компания. — Чипы производятся в основном в Азии — Малайзии, Китае. Там проблема с заводами. В Малайзии — локдаун, а в Китае один завод сгорел.

С острой нехваткой полупроводников столкнулись производители электроники и автомобилей по всему миру, добавили в компании. «Дефицит микросхем начался в декабре 2020 года из-за резкого скачка спроса мирового рынка на смартфоны, лэптопы и другую электронную технику. Спрос же вырос в связи с пандемией COVID-19, когда практически весь мир ушел в онлайн, а производители микросхем, которые также в связи с пандемией были вынуждены пристановить или сократить производство, не успели перестроиться на новые объемы заказов», — отмечают в Astana Motors.

— Сегодня для авторынка, причем не только казахстанского, а мирового в целом, сложилась уникальная ситуация, — продолжила тему генеральный директор Orbis Auto Динара Искакова. — Спрос на новые автомобили растет, а производство падает. Причем нехватка новых автомобилей связана не только с высоким спросом, но еще и со сложностями на производствах – тотальной нехваткой электронных чипов и комплектующих, объемы производства которых были сокращены из-за пандемии и ограничительных мер на предприятиях в разных странах мира.

Еще одна причина дефицита автомобилей – задержка транзитных грузов (автомобилей и комплектующих) в Китае. В целом мировая логистика серьезно пострадала из-за пандемии, напомнили в Astana Motors.

— Китай уже три месяца не пропускает наши грузы, у нас там скопилось больше тысячи контейнеров с машинами, — объяснил Нурлан Смагулов.

Нарушены цепочки поставок сырья и готовой продукции, логистические компании заявляют о нехватке контейнеров, вагонов для перевозки грузов и, как следствие, о снижении пропускной способности, что влияет на график поставки в том числе автомобилей.

— Тем не менее мы в этом году продали рекордное количество машин. Казахстанцы решили в один год обновить свой автопарк, а мы это не предусмотрели, — назвал третью причину дефицита Нурлан Смагулов. — Соотечественники перестали ездить за рубеж, проводить большие тои, делать подарки, и они хотят покупать машины.

На вопрос, какие именно автомобили ждут дольше всего, в Astana Motors ответили, что «дефицит ощущается по всем моделям автомобилей, сроки ожидания в разрезе моделей практически одинаковы. Наибольший интерес потенциальные покупатели проявляют к обновленным версиям моделей, в основном это Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe».

— Вырос срок ожидания новых автомобилей практически любой марки и любой модели как в массовом, так и в премиум-сегменте, — согласна с коллегами Динара Искакова. — Но модели в особенно «богатых» комплектациях, оснащенные различными инновационными опциями, ждать приходится дольше. На сегодняшний день срок ожидания новых автомобилей может составлять от 2 месяцев до 1 года в зависимости от бренда, модели, комплектации и цвета автомобиля.

Когда же ждать насыщения рынка? «Для решения сложившейся ситуации производителям необходимы время и ресурсы, — констатируют в Astana Motors. — Мировые эксперты в сфере автобизнеса высказывают различные мнения. Одни ожидают, что ситуация восстановится в ближайшее время, другие считают, что кризис затянется на весь следующий 2022 год. Мы предполагаем, что авторынок восстановится ориентировочно во втором полугодии 2022 года».

Глава группы был более оптимистичен.

— Мы решим эту проблему в ближайшие полгода — наш завод работает в три смены, — пообещал г-н Смагулов.

К сожалению, до конца 2021 года ситуация со сроками поставок и дефицитом машин не изменится, уверена руководитель Orbis Auto.

— Многое будет зависеть от того, как будут решаться проблемы с дефицитом микрочипов и комплектующих. Тем не менее мы сохраняем надежду, что ситуация может нормализоваться в первом полугодии 2022 года, — предположила она.

Но не только от нехватки автомобилей болит голова у казахстанских покупателей. Цены на машины растут как на дрожжах. Как долго это будет продолжаться?

«Дистрибьюторы и импортеры автомобильных брендов корректируют свою ценовую политику в соответствии с непредвиденными и серьезными изменениями на мировом рынке, которые внесла пандемия. Основная причина роста цен на авто – повышение цен на доставку автомобилей из-за проблем с логистикой», — убеждены в моторной компании.

Стоит отметить, что цены на автомобили растут не только в Казахстане, напомнили в Orbis Auto.

— Повышение цен на автомобили носит глобальный характер и связано с увеличением стоимости производства и логистических услуг. На рост цен влияет дефицит микрокомпонентов, увеличение стоимости энергоресурсов, металла, запасных частей и электроники, — перечислила г-жа Искакова.

По сравнению с 2019 годом изменение цены на новые автомобили в 2021 году составило в среднем от 2 до 15% по всем брендам, представленным на рынке Казахстана, подсчитали в Astana Motors. Разница в процентном соотношении связана с рядом факторов, таких как: изменение курса валют в мире за указанный период; обновление моделей – за два года в свет вышли обновленные модели автомобилей, не только с измененным дизайном экстерьера и интерьера, но и с новыми двигателями, дополнительными функциями и характеристиками.

Пандемия, повсеместные карантинные меры, связанные с этим простои и дополнительные затраты на логистику, сокращение объемов производства и поставок продукции – эти факторы продолжают свое влияние на ценообразование.

«После выхода из карантина в 2020 году рост цен на импортные автомобили был поэтапным, но весомым – 12-15% на конец года. Автопроизводители, в свою очередь, старались удерживать цены на отечественные автомобили, и здесь рост составил 5-7%, — отметили в Astana Motors. — В текущей ситуации 2021 года нам также удается удерживать рост цен на автомобили казахстанского производства на уровне от 4-6%, при этом импортные автомобили выросли в цене сначала года на 8-10%, в зависимости от модели и марки автомобиля».

Тем временем авторынок РК бьет рекорды. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, за первых восемь месяцев 2021 в Казахстане продано 76 039 новых автомобилей, что на 42,5% больше, чем в январе — августе 2020 года, включая 73 367 легковых и легких коммерческих автомобилей и 2 672 грузовиков и автобусов.

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