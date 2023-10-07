Когда можно увидеть яркий осенний звездопад смогут?

9 октября 2023 года около 10:00 мск достигает максимума своей активности ежегодный метеорный поток Дракониды, порожденный кометой 21Р/Джакобини-Циннера, сообщает Московский планетарий.

Дракониды – это периодический поток, действующий ежегодно с 6 по 10 октября, давший за последнее столетие два коротких впечатляющих звездных дождя в 1933 и 1946 гг., случаются иногда всплески от 20 до 500 метеоров в час. В 1998 году кратковременная вспышка активности достигала 700 метеоров в час и наблюдалась на Дальнем Востоке и в Сибири. Родоначальница потока – комета 21P/Джакобини-Циннера, когда она близка к перигелию, случаются такие яркие вспышки активности и метеорные дожди.

Голова Дракона представляет собой неправильный ковш из четырех звезд. При условии ясной погоды в вечерние часы 8-10 октября можно заметить «падающие звезды» – метеоры Драконид, разлетающиеся по небу во все стороны от области, где находится «голова» небесного Дракона.

УСЛОВИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ДРАКОНИД В 2023 ГОДУ.

По прогнозам Международной метеорной организации ожидается от 5 до 15 метеоров в час (но бывают и всплески до 100-400 метеоров в час). Луна прошла фазу последней четверти и стремится к новолунию (14.10.2023). В ночь максимума она восходит после 23 часов и к рассвету поднимается высоко над горизонтом.

Наблюдать Дракониды в ночь максимума, при безоблачной погоде, можно с вечера и всю ночь с 8-9 октября и до рассвета. В 2023 году Дракониды достигнут пика активности 9 октября 2023 года около 10:00 утра по московскому времени, поэтому наибольшие проявления звездопада ожидаются ближе к рассвету 9 октября. Наблюдать метеоры Драконид лучше всего в предутренние часы над северо-западным горизонтом в районе с ясным тёмным небом. Метеорный поток будет лучше всего виден в Северном полушарии.

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