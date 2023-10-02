Когда начнется отопительный сезон в Казахстане: график по регионам

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Отопительный сезон официально начался в нескольких регионах Казахстана. В первую очередь тепло подают в социальные объекты, уже потом – в жилые дома, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК 2 октября, отопительный сезон уже стартовал:
- в Астане;
- Акмолинской области;
- ВКО;
- Карагандинской области;
- Костанайской области;
- Павлодарской области;
- СКО.
В Риддере из 24 социальных объектов подключили к отоплению 23. В жилые дома также подали горячее водоснабжение. В Экибастузе из 90 социальных объектов тепло дали в 26. В Астане из 240 соцобъектов подключили 86.
В Минэнерго также уточнили, когда начнется отопительный сезон в остальных регионах Казахстана:
- 3 октября – в Алматинской области;
- 10 октября – в Улытауской области;
- 15 октября – в Алматы, Абайской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях;
- 20 октября – в Шымкенте;
- 25 октября – в Туркестанской области.
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