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Когда начнется отопительный сезон в Казахстане: график по регионам

pixabay.com

Отопительный сезон официально начался в нескольких регионах Казахстана. В первую очередь тепло подают в социальные объекты, уже потом – в жилые дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК 2 октября, отопительный сезон уже стартовал:

  • в Астане;
  • Акмолинской области;
  • ВКО;
  • Карагандинской области;
  • Костанайской области;
  • Павлодарской области;
  • СКО.

В Риддере из 24 социальных объектов подключили к отоплению 23. В жилые дома также подали горячее водоснабжение. В Экибастузе из 90 социальных объектов тепло дали в 26. В Астане из 240 соцобъектов подключили 86.

В Минэнерго также уточнили, когда начнется отопительный сезон в остальных регионах Казахстана:

  • 3 октября – в Алматинской области;
  • 10 октября – в Улытауской области;
  • 15 октября – в Алматы, Абайской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях;
  • 20 октября – в Шымкенте;
  • 25 октября – в Туркестанской области.
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