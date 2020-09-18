Когда начнется отопительный сезон в Костанае

Как сообщили в пресс-службе ГКП «КТЭК», для подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура +10 градусов продержалась на протяжении трех дней.

Старт отопительного сезона возможен по постановлению акима города.

«Для подачи тепла нужно установление среднесуточной температуры наружного воздуха 10°С на протяжении трёх суток подряд. На сегодняшний день погодные условия не отвечают данным требованиям. Среднесуточная температура воздуха крайних трёх суток: 15°С; 9°С; 8,5°С»,- сообщили в ведомстве.

В прошлом году отопительный сезон стартовал 23 сентября и продлился до 27 апреля.

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