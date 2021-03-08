Когда начнется прием заявок на поступление в 1 класс

Подать документы для поступления детей в 1 класс в этом году можно раньше. Уже 1 апреля на нескольких казахстанских сайтах откроется доступ для приема заявок. В отличие от прошлого года срок подачи документов увеличился на 2 месяца, передает alau.kz

Весна только вступает в свои права, а костанайским родителям уже предлагают задуматься об осенних хлопотах. Для тех, чьи дети в этом году должны пойти в первый класс, грядущее лето может пройти в ажиотажной подготовке к учебному процессу. Чтобы за ворохом предшкольных дел родители не забыли о самом главном — подаче документов на поступление — сроки приема заявок было решено увеличить и запустить для этого работу информсистем раньше обычного.

«Прием в первый класс осуществляется с 1 апреля до 1 августа. Это согласно типовых правил. Это сделано для того, чтобы удобно было как родителям, так и организациям образования. Для родителей это удобно, прежде всего, в том, что они заранее определяются с организацией образования, куда будут поступать на обучение. А для организаций образования удобно в том плане, что они определяют свой контингент, педагогический состав, нагрузку, часы»,- пояснила заведующая сектором отдела образования акимата города Костанай Галия Елешова.

Среди документов, которые нужно собрать родителям, обозначены копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт здоровья, прививочная карта, две фотографии 3х4 и само заявление от родителей. Подаваться они должны в электронном виде на сайтах при помощи ЭЦП.

«Это можно осуществить в онлайн-режиме, то есть через электронный портал сайта электронного правительства Egov либо через информационную систему – это электронная школа Sakura. Если пользуются электронной школой Sakura, то можно посмотреть к какой организации образования они относятся, закреплены по месту проживания. И могут подать непосредственно в эту школу документы»,- сообщила Галия Елешова.

Оформляя заявку на поступление, родители первоклашек могут выбрать любую школу, в которую хотят отдать своего ребенка. Но попасть туда они смогут только при условии свободных мест, ведь преимущество отдается детям в зависимости от места их фактического проживания. Уведомление о зачислении либо об отказе придет уже через одни рабочие сутки, после того, как заявка была отправлена на сайт. Но вот для тех, кто выбрал для себя инновационные школы или комбинированного типа, необходимо будет пройти еще и конкурсный отбор.

«Для участия в конкурсном отборе сначала необходимо подать документы. В гимназии имени Горького и физико-математическом лицее это будет осуществлено с 10 мая, когда уже можно подать документы на участие в конкурсе. Не на зачисление, а на участие в конкурсе. А уже с 1 июня будут проводиться конкурсные мероприятия, в частности собеседования»,- разъяснила заведующая сектором.

Если у родителей возникают сложности в подаче документов, они могут обратиться и в саму школу, куда намерены поступить, и по телефонам: 54-39-02; 54-71-30. Специалисты проведут консультации и сориентируют в процедуре приема заявок. Ожидается, что в этом году набор первоклашек в Костанае может стать больше, чем это было в прошлом. Если в 2020-м в первый класс пошли 3474 ребенка, то на это 1 сентября ожидают принять уже около 4 тысяч детей.

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