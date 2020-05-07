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Когда начнется реконструкция «Корейского моста»?

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Уже с середины мая на «Корейском мосту» начнется реконструкция. Планируется, что полностью обновленный мост жители увидят в следующем году, передает alau.kz.

Напомним, что по проекту предусмотрено увеличить количество полос движения с двух до четырех, а длина и общая ширина моста увеличиться в три раза. Изначально чиновниками планировалось закрыть «Корейский мост» для движения транспорта на 2 года. Но планы изменились, и в этом году автолюбителям не придется менять привычный маршрут, поскольку перекрывать мост не будут.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Олжас Нургалиев рассказал, что сейчас там начнется строительство дамбы и возведение железобетонных опор, все остальные работы будут в следующем году. Сумма этого проекта почти четыре с половиной миллиарда тенге.

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