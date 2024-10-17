В Казахстане опубликовали календарь мусульманских праздников на 2025 год, передает корреспондент агентства КазТАГ.
Согласно календарю с сайта Духовного управления мусульман Казахстана, священный месяц Рамадан в 2025 году начнется 1 марта, а с 26 по 27 марта будет Ночь предопределения. 30 марта отмечается Ораза айт, а Курбан айт – с 6 по 8 июня.
«Начало месяцев хиджры было основано на данных международных центров астрономических исследований. Специалисты по фетвам предупреждают, что точные даты религиозных праздников могут быть перенесены на один день раньше или позже из-за наступления новолуния», — отмечает ДУМК.