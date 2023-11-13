Когда начнут действовать изменения в правилах выдачи онлайн-кредитов

Онлайн-кредиты становятся все более популярными в Казахстане. Это и неудивительно. Ведь их можно легко и быстро оформить, не выходя из дома, а деньги получить в течение суток. Однако у этого вида кредитов, как и у прочих, есть свои подводные камни.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка вновь ужесточило выдачу таких кредитов. Новшества вступают в силу уже в 18 ноября. Теперь микрофинансовые организации должны привести в соответствие своё автоматизированное программное обеспечение.

«Кроме того, усилены меры по заключению онлайн договоров и выдаче микрокредитных средств, которые будут осуществляться посредством аутентификации клиента с использованием как минимум двух способов: электронная цифровая подпись, биометрическая идентификация клиента и одноразового пароля», — говорит главный специалист управления региональных представителей в Костанае Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Асель Дильманова.

До этого момента микрофинансовой организации можно было использовать один из этих трех способов. Теперь, повторим, обязательно два. Специалисты отмечают, что это делается для защиты интересов заемщиков от злоумышленников. Чтомы аферисты не смогли оформить на вас кредит. Эксперты так же рекомендуют людям при оформлении онлайн-кредитов не скачивать приложения для кредитования с подозрительных сайтов.

«При оформлении онлайн-кредита не завышайте реальные доходы, и не вводите в заблуждение кредитную организацию, так как выплачивать кредит вам. Погашайте задолженность своевременно. Если же вы все-таки просрочили платеж, не скрывайтесь от кредитора, а свяжитесь с ним и объясните причину задержки. Не доверяйте маркетологам», — говорит Асель Дильманова.

Помимо этого, отмечают специалисты, в настоящее время доступен новый сервис, благодаря которому, каждый казахстанец может добровольно установить запрет на оформление кредитов. Для этого необходимо подать заявку в мобильном приложении eGov mobile либо на портале eGov.kz.

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