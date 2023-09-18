Когда начнут отопительный сезон в Костанае?

Сегодня на аппаратном совещании с участием акима Костаная Марата Жундубаева обсудили готовность к предстоящему отопительному сезону.

Отопительный сезон в Костанае, согласно правилам, начинается тогда, когда средняя температура воздуха на протяжении трех суток держится на уровне +10 градусов и ниже. В прошлом году тепло в домах костанайцев появилось уже 27 сентября. В этом по информации теплокомпании ожидается примерно в это же время. Пока же, тепловики основательно готовятся к зиме.

«В мае текущего года проведено техническое обследование теплосетей предприятия, по итогам которого износ сетей составил 64,2%. После обследования КТЭК выделены средства в сумме 226 млн. тенге на разработку 15-ти проектно-сметных документаций для реконструкции 5,8 км магистральных и внутриквартальных сетей», — сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Денис Петрухно.

После этого износ сетей уменьшится на 2%. Большая работа в этом году проведена в микрорайоне Аэропорт, там реконструировали тепловые сети. Работы уже завершены.

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